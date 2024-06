Domani, a Limassol, l'Under 17 dell'Italia di Massimiliano Favo si gioca la finale dell'Europeo di categoria nella semifinale contro il Portogallo. Mattia Mosconi, attaccante dell'Inter, ha parlato per il sito ufficiale della FIGC alla vigilia dell'importante match: "Il giorno prima della finale è un giorno un po’ particolare. C’è tantissima voglia di giocare e siamo pronti a dare tutto per questa maglia. Il Portogallo è una buona squadra: davanti hanno degli ottimi elementi, soprattutto sugli esterni, a centrocampo hanno qualità e dietro sono ben organizzati tatticamente”.

Italia che sta trovando a Cipro la spinta di tanti sostenitori: "In Italia, il calcio è vissuto con grandissima passione. A Cipro abbiamo trovato tantissimi nostri sostenitori, che speriamo vengano a tifare per noi anche in finale", conclude Mosconi.