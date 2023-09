L'Italia Under 19 prosegue il cammino verso il Round 1 degli Europei di categoria. Dopo il successo all’esordio contro l’Albania, i ragazzi di Corradi (che ha convocato gli interisti Calligaris, Di Maggio, Quieto e Spinaccé) hanno superato questo pomeriggio i pari età dell’Irlanda del Nord per 3-2 al ‘Lungobisenzio’ di Prato. Dopo il vantaggio di Bolzan e il pari nordirlandese firmato da Evans, gli Azzurrini hanno poi preso il largo con Parravicini e Franzoni. Di Moses, invece, il gol che completa il tabellino.

"I ragazzi hanno approcciato bene la sfida, proprio come già fatto contro l’Albania - ha sottolineato nel post partita il ct Bernardo Corradi ai canali ufficiali azzurri -. Ovvio poi che nella disamina della gara ci siano delle cose che sono state fatte meglio e altre peggio, ma il fatto di aver subito il pareggio al loro primo tiro in porta e di essere riusciti a riportarci subito in vantaggio, non può che essere un segnale positivo soprattutto da un punto di vista mentale”