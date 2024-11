L'Italia U19 scende in campo per sfidare la Bosnia nella seconda giornata della Fase di qualificazione ai prossimi Europei di categoria. Dopo il positivo esordio contro il Montenegro, gli azzurrini guidati da ct Bollini puntano ad un altro successo per avvicinarsi alla qualificazione. Nell'undici titolare c'è anche il nerazzurro Matteo Cocchi, promosso dal 1' sulla corsia di sinistra.

ITALIA U19 (4-3-3): Martinelli; Magni, Leoni, Natali, Cocchi; Mannini, Sala, Riccio; Fini, Camarda, Ekhator. All.: Bollini.