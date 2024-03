In attesa della prima squadra della Nazionale italiana, l’Italia U18 traccia la via e batte per 2-1 l'Austria di pari età. A sottoscrivere il tabellino sono gli atalantini Bonanomi e Mendicino, inutile il gol di Brandt, valido ad accorciare le distanze e far sognare gli ospiti: non si va oltre le tre reti citate, finisce 2-1 per gli azzurri. Partito titolare, l’interista Spinaccé ha giocato ben 77 minuti di match prima di essere sostituito da Ragnoli Galli. Rimane in panchina invece l’altro ragazzo di Chivu partito per la Nazionale, Matteo Cocchi.