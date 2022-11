Il tecnico della Juventus Primavera Paolo Montero ha parlato ai microfoni di Juventus Tv del momento bianconero, considerando anche la sfida contro i ragazzi di Chivu: "Abbiamo dimostrato contro l'Inter che la squadra sta molto bene fisicamente e mentalmente. Complessivamente abbiamo fatto un semestre positivo, raggiungendo la qualificazione in Youth League e non siamo primi in campionato per il pari con l'Inter, ma la squadra aveva giocato molto bene".