Ultimo raduno a Coverciano prima della fase élite per la Nazionale Under 17: il ct Bernardo Corradi ha convocato 26 giocatori, tutti classe 2005, che dall’11 al 15 aprile si ritroveranno al Centro Tecnico Federale prima di iniziare la seconda fase di qualificazione in provincia di Siena dal 20 aprile. Venerdì alle 11 test conclusivo con la Fiorentina U17. Nella lista figurano anche tre giocatori dell'Inter: il portiere Alessandro Calligaris e i centrocampisti Luca Di Maggio e Daniele Quieto.