Francesco Pio Esposito ha vissuto "un'altra serata fantastica" ieri allo stadio 'Diego Armando Maradona' di La Plata, teatro degli ottavi di finale del Mondiale Under 20 tra Italia e Inghilterra. Il bomber interista non ha trovato il primo gol nella competizione, come auspicato alla vigilia, ma ha esultato per le marcature dei compagni Tommaso Baldanzi e Cesare Casadei che hanno regalato agli azzurrini il passaggio del turno. Ora, per i ragazzi di Nunziata l'ostacolo sarà la Colombia, e chissà che l'attaccante classe 2005 non riesca a sbloccarsi...