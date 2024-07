La Biellese, formazione militante nel campionato di Eccellenza, sarà una delle avversarie dell'Inter Under 20 di Andrea Zanchetta in una delle amichevoli di preparazione in vista della prossima stagione. L'appuntamento, ufficializzato dalla società laniera, è fissato per venerdì 2 agosto alle ore 18, presso il campo sportivo di Ronco Biellese. Anche la scorsa estate la Primavera interista aveva affrontato la squadra piemontese, imponendosi per 1-0.

"Questa vogliamo che diventi speciale, l’inizio di un percorso che pensiamo e vogliamo ci possa portare lontano. C’è entusiasmo e determinazione, c’è un gruppo unito dentro e fuori dal campo, una società motivata che ha dimostrato di volere il bene della Biellese", le parole del tecnico bianconero Luca Prina.