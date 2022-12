Si avvicina la ripresa del campionato anche per l'Inter Primavera di Cristian Chivu, che venerdì 30 dicembre, alle 11.30, farà le prove generali in vista della gara con l'Empoli sul campo della Virtus Ciserano Bergamo, squadra di Serie D, allo stadio 'Carlo Rossoni' di Ciserano. "La squadra di mister Ivan Del Prato ospiterà in un test d’allenamento la formazione dell’Inter Primavera .