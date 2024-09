Scatterà martedì, contemporaneamente alla Champions League, anche la Youth League 2024-2025 che seguirà la riforma del torneo di riferimento, anche se con un quantitativo minore di partite per le squadre impegnate nella League Phase. Mercoledì alle ore 16, scenderà in campo l'Inter di Andrea Zanchetta al Manchester City Academy Stadium per affrontare la squadra giovanile dei Citizens.

Designato l'arbitro dell'incontro, che proverrà da Malta: dirigerà Ishmael Barbara, con l'assistenza di James Muscat e Duncan Spencer. Fischio d'inizio dell'incontro alle ore 16.