Dopo aver collezionato sei punti in cinque giorni in una settimana da incorniciare, l'Inter Primavera scenderà in campo due volte anche in quella corrente: si parte domani, con la sfida alla Samp che mette in palio la semifinale della Coppa Italia di categoria. Il secondo impegno, valido per la 21esima giornata di campionato, cade di sabato: alle 12.30, i campioni d'Italia faranno visita ai pari età dell'Hellas, al Sinergy Stadium di Verona.