Inizia con una sconfitta ai calci di rigore il cammino dell'Inter Under 18 di Benito Carbone nel torneo Generation Adidas Cup: nella prima partita giocata a Bradenton, in Florida, i ragazzi nerazzurri sono stati sconfitti ai calci di rigore dall'Orlando City SC. Inter in vantaggio col bel gol di Roberts Kukulis che taglia sul primo palo e anticipa tutti su azione da calcio d'angolo, ma poi la formaizone avversaria riesce a rimontare nel secondo tempo grazie alla rete di Justin Ellis, sconfiggendo la super squadra italiana per 5-4 ai calci di rigore.