Successo record per la Fiorentina Primavera che, battendo i pari età dell'Atalanta nella finale dello stadio Penzo di Venezia, si è aggiudicata la Primavera TIMVISION Cup per la quarta edizione di fila. Con l'ultimo assalto della sfida, allo scoccare del 93', la squadra di Alberto Aquilani è riuscita a trovare il gol decisivo grazie a Giovanni Corradini, abile a spingere in porta la palla recapitatagli da Eljon Toci dopo la respinta di Jacopo Sassi sul tiro di Costantino Favasuli.