Parte con il piede giusto la Fase élite dell’Europeo della Nazionale italiana Under 17, capace di battere 2-0 i Paesi Bassi e fare un bel passo avanti verso la qualificazione. Tre punti d’oro per gli azzurrini che, superando sabato il Belgio, potrebbero ipotecare il primo posto del girone e strappare il pass per la fase finale del torneo continentale in programma dal 20 maggio a Cipro (oltre alle 8 vincitrici dei gironi si qualificano anche le 7 migliori seconde classificate). Al Myyrmäki Stadium di Vantaa, cittadina situata a una quindicina di chilometri da Helsinki, la squadra di Favo va in vantaggio nel primo tempo grazie al rigore procurato dal milanista Francesco Camarda e realizzato dall'ex interista Alessandro Ciardi (ora al Salisburgo) e, dopo aver sprecato qualche occasione di troppo, chiude la partita solo in pieno recupero con il rossonero Mattia Liberali.

"Abbiamo avuto tantissime occasioni e se devo trovare un difetto a questa squadra è che facciamo pochi gol rispetto a quello che produciamo - le parole di Favo a Figc.it -. Per il resto, dal punto di vista dell’intensità e della qualità del gioco, non posso dire nulla ai ragazzi. Abbiamo recuperato alti il pallone, facendo sempre la partita e seguendo quelle che sono le linee guida del coordinatore delle nazionali giovanili Maurizio Viscidi. Questa squadra è cresciuta rispetto alla prima fase di qualificazione, quando abbiamo faticato contro avversarie che si chiudevano rintanandosi nella propria metà campo. Ora dobbiamo recuperare le energie fisiche e nervose in vista della gara di sabato. Abbiamo un solo obiettivo, andare a Cipro: se lo meritano i ragazzi e se lo merita il Club Italia".

TABELLINO:

PAESI BASSI-ITALIA 0-2 (pt 0-1)

Paesi Bassi: El Hani, Oldenstam, Bouwman (64’ Reuter), Van De Lans, Jetten, Khaderi (46’ De Gusman), Gurbuz (64’ Verhulst), Van Den Berg, Bouhoudane (89’ Kluivert), Koller, Thomas (79’ Unuvar). A disp: Van Der Velde, Bresser, Manuhutu, El Harmouz. All: Palland.

Italia: Longoni, Garofalo, Natali, Cama (96’ Lauricella), Sant’Ana Balbinot (73’ Cappelletti), Mantini (73’ Sala), Coletta, Di Nunzio (82’ Nardin), Ciardi (73’ Atzeni), Camarda, Liberali. A disp: Pessina, Verde, Campaniello. All: Favo.

Marcatori: 28’ rig. Ciardi (I), 98’ Liberali (I)

Arbitro: Ilic (SRB). Assistenti: Djorovic (SRB) e Kemppinen (FIN). Quarto ufficiale: Manninen (FIN).

Note: ammoniti Liberali (I), Bouwman (PB), Ciardi (I), Mantini (I), Atzeni (I)