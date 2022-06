(ANSA) - ROMA, 13 GIU - "Nessun calcolo è possibile contro l'Irlanda. Noi cercheremo di non arrivare alla fine della partita con un risultato in bilico. Sarà una partita difficile, ma noi punteremo solo a vincere, anche se ci basterebbe un pareggio. Abbiamo la convinzione di non aver raccolto abbastanza per tutto quanto fatto finora, come gioco e prestazioni, ed è ora di raccogliere i frutti". Così il selezionatore dell'Italia U21, Paolo Nicolato, nella conferenza stampa alla vigilia del match con gli irlandesi ad Ascoli Piceno, decisivo per la qualificazione diretta alla fase finale dell' Europeo di categoria, in programma l'anno prossimo.