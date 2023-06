Altra partita altra corsa per Raoul Bellanova, anche questa sera titolare con l’Italia Under 21. Gli azzurrini di Nicolato, dopo il deludente e beffardo ko incassato contro la Francia, al quale ha fatto seguito la vittoria con la Svizzera, continuano la loro cavalcata questa sera contro la Norvegia, match valido per la terza partita dei gironi del Mondiale di categoria. Nell’undici iniziale di partenza contro i norvegesi, il ct si affida anche all’esterno interista, piazzato esterno destro di centrocampo dal primo minuto.

ITALIA (3-5-2): Carnesecchi; Okoli, Lovato, Scalvini; Bellanova, Rovella, Tonali, Ricci, Parisi; Pellegri, Gnonto.