Fra pochi minuti, la Nazionale Under 19 di Bernardo Corradi tornerà in campo per l'ultimo impegno del girone degli Europei di categoria contro l'Ucraina in programma a Larne. Anche per questa sfida, il ct degli Azzurrini conta sull'interista Luca Di Maggio, schierato titolare coi gradi di capitano anche a semifinali già acquisite dopo le due vittorie nelle due sfide precedenti.