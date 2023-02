L'Inter celebra sui social Francesco Pio Esposito, dopo il gol che ha permesso all'Inter Primavera di Chivu di sbloccare la gara, poi vinta per 2-0, contro il Torino. Per l'attaccante classe 2005 si tratta del quinto gol in 8 giorni. "Ci sta prendendo gusto", il commento sui social del club nerazzurro.