Ottenuta la qualificazione al playoff di Youth League, l'Inter di Cristian Chivu si prepara alla grande sfida di domenica mattina al Konami Youth Development Centre dove arriverà il Milan per un derby che vale molto, per la classifica del campionato Primavera 1 oltre che per il prestigio. Lega Serie A ha comunicato che la sfida si giocherà alle ore 11. Designato l'arbitro dell'incontro: fischietto affidato ad Andrea Bordin di Bassano del Grappa, che sarà assistito da Giulia Tempestilli di Roma 2 e da Matteo Pressato di Latina.