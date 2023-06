Tiziano Polenghi spera che questa volta sia quella buona per vincere il campionato Under 17 Serie A e B alla guida dell'Inter, l'anno scorso beffata in finale dal Bologna: "Sono veramente contento per questo gruppo - le sue parole a Figc.it a 24 ore dall'ultimo atto contro la Roma -. E' stato un anno importante, sia per me che per loro, che sono cresciuti tantissimo. Abbiamo vinto una partita difficilissima contro la Fiorentina, a cui voglio fare i complimenti perché sono una squadra che gioca bene a calcio.

Hanno fatto una grande partita e noi, di conseguenza, abbiamo dovuto fare una partita altrettanto importante fatta di sacrificio e di abnegazione. Sono contento per i ragazzi".