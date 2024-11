Domani, al 'KONAMI Youth Development Centre' di Milano, l'Inter Primavera contro l'Arsenal va a caccia del poker di successi in Youth League dopo aver fatto 3 su 3 battendo in serie Manchester City, Stella Rossa e Young Boys. La sfida di Interello, con fischio d'inizio alle ore 14:30, sarà trasmessa in diretta streaming su inter.it, sull'app ufficiale nerazzurra e su Inter TV. I lettori di FcInterNews.it potranno seguire tutte le azioni attraverso il classico live testuale.