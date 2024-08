Daniele Quieto riceve la sua prima convocazione dalla Nazionale del Venezuela. Ottimo premio per il centrocampista offensivo classe 2005 della Primavera interista, che quest'estate si è fatto apprezzare da Simone Inzaghi nei vari test amichevoli giocati dall'Inter, soprattutto quello con il Chelsea allo Stamford Bridge. Quieto due anni fa era stato convocato dall'U-18 dell'Italia, ora la Vinotinto l'ha selezionato per le sfide con Bolivia e Uruguay, valevoli per la qualificazione ai Mondiali in programma nel 2026 in Canada, Messico e Stati Uniti.

Primer llamado a la #Vinotinto 🇻🇪



Daniele Quieto se suma a la convocatoria de Venezuela para la fecha de #Eliminatorias



➡️ Mediapunta, volante ofensivo y extremo izquierdo

➡️ Categoría 2005

Futbolista del Inter de Milán U20. Debutó en el primer equipo en la pretemporada 2024… pic.twitter.com/sImx3o56vO — Raúl Zambrano Cabello (@RaulZambrano7) August 28, 2024