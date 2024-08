Bruno Cover, storico responsabile scouting della Liventina, società veneta che da anni lavora come centro di formazione dell’Inter, racconta ai microfoni della Gazzetta dello Sport come il club nerazzurro è venuto a conoscenza di Giacomo De Pieri, attaccante classe 2006 che quest'anno si candida ad un ruolo da protagonista nella Primavera di Andrea Zanchetta. “Un giorno arriva Roberto Samaden a Motta di Livenza e lo vede allenarsi con gli Esordienti. Chiede come si chiama e afferma: 'Sembra davvero bravo'. Io risposi: 'Questo qui è due volte Del Piero', ne sentirete parlare'”.

Cover racconta di come De Pieri avesse numeri impressionanti che lo facevano emergere anche tra i ragazzi più grandi: "Ha sempre giocato senza pressioni, questo è stato un pregio. In campo gli riusciva qualsiasi cosa. Il paragone è esagerato, però non scherzo se dico che da noi sembrava Ronaldo. A lui non lo dicevo, doveva continuare a lavorare più degli altri. Quando a 14 anni lo chiamò l'Inter, gli chiedevo se fosse pronto per trasferirsi, lui era già sicurissimo".