Dopo la vittoria dell'Inter nella finale scudetto di Primavera 1 contro la Roma , Chivu si è concesso ai microfoni di Sportitalia per commentare la sfida vinta dai nerazzurri 1-2 dopo i tempi supplementari.

"Il merito è dei ragazzi, hanno coronato un sogno. Noi facciamo solo il nostro dovere, ovvero quelllo di farli crescere e dare una prospettiva per la loro carriera. Spero che si porteranno avanti per raggiungere altri obiettivi - le sue parole -. In finale può succedere sempre di tutto, vanno fatti i complimenti alla Roma perché hanno fatto un grande campionato. Oggi la fortuna e gli del calcio hanno voluto che vincessimo noi".

"Il carattere non è mai mancato, ad inizio stagione abbiamo patito le troppe partite. Fortunatamente però abbiamo trovato il piglio giusto e abbiamo recuperato. Voglio complimentarmi con tutto lo staff e la società, a tutti gli allenatori che hanno lavorato con questi ragazzi prima nel nostro settore giovanile - ha aggiunto Chivu -. Futuro? Voglio godermi questa serata e festeggiare con i ragazzi, poi voglio andare in vacanza con la mia famiglia. Sento la fiducia della società, vedremo poi in là. Sono pronto ad accettare le sfide".