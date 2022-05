Cesare Casadei ha parlato nel prepartita della finale scudetto: "Dobbiamo ripartire dal secondo tempo contro il Cagliari - ha detto a Sportitalia -, crederci sin da subito e cercare di portare a casa la finale. Il mister ha sempre creduto in noi, a prescindere dalla rimonta. Scendiamo sempre in campo per dare il meglio di noi stessi. Il futuro? Si vedrà, penso al presente e a fare bene oggi, portando a casa lo scudetto".