Il Cagliari Primavera non si è arreso all'idea di arrivare secondo in classifica, scavalcando l'Inter di Chivu all'ultima curva del campionato, per guadagnare la qualificazione diretta alla semifinale scudetto. Lo ha fatto capire a chiare lettere Bernardo Mereu, responsabile del Settore giovanile dei sardi, dopo il 2-0 con cui i rossoblu hanno piegato la Juve nel recupero del 31esimo turno del torneo: "Il successo odierno è l'ennesima soddisfazione di un'annata di altissimo livello per la Primavera e per tutto il nostro vivaio - il suo commento ai canali ufficiali del club -. Giocare nel nostro stadio davanti a tanti tifosi dà ulteriore pregio a tutto il lavoro fatto dai ragazzi, dallo staff tecnico, Daniele Conti e dalla Società non solo in questi mesi ma nel corso degli anni. Quando si porta avanti un progetto con basi solide è probabile che i risultati continuino ad arrivare anche quando cambiano degli equilibri, ed è quello che sta succedendo con l'evoluzione del percorso di Alessandro Agostini. Dobbiamo inseguire il secondo posto fino alla fine, questo gruppo lo merita e sino all'ultimo ci proverà, anche perché la giornata conclusiva presenta degli scontri diretti decisivi ed entusiasmanti".