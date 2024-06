Dal palco della 'Milano Football Week', Walter Zenga, parlando dello Scudetto dell'Inter, ha espresso la sua soddisfazione nell'essere stato smentito da Yann Sommer nei giudizi iniziali: "Mi ricordo che quando è arrivato André Onana e la gente diceva che non avrebbe fatto bene e invece ha fatto bene. Poi è arrivato Yann Sommer, e io ero uno di quelli che all'inizio diceva di non essere convinto. Poi invece mi ha smentito. La bellezza del giorno d'oggi è che diciamo le cose e poi ci nascondiamo dopo averle dette se vanno all'opposto di quello che diciamo. Invece è giusto mettersi di fronte alle proprie opinioni: quello che ha fatto Sommer quest'anno è stato di altissimo livello, perché è cresciuta molto la squadra. Non dimentichiamo che il calcio cambia, perché ci sono situazioni nuove e nuovi schemi, ma quello che non cambia è che se hai lo scheletro buono vinci. L'Inter ha cambiato il portiere, Milan Skriniar, Marcelo Brozovic, Edin Dzeko e Romelu Lukaku, questa è stata la bravura".

Zenga parla poi della crescita del calcio italiano: "Poi siamo tornati agli anni '90 dove lo Scudetto lo vinceva una squadra diversa ogni anno: negli ultimi tre anni lo Scudetto lo han vinto tre squadre diverse. A cosa è dovuto? Al fatto che ci sono 90 giocatori della Serie A agli Europei. Vediamo poi l'Atalanta che vince l'Europa League, l'Inter che ha fatto la finale di Champions e le due finali di Conference League della Fiorentina con un allenatore italiano di nome e di fatto".

