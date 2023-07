Il possibile arrivo di Romelu Lukaku alla Juventus non è gradito ad alcuni tifosi bianconeri. "Noi Lukaku non lo vogliamo", gridano al di fuori della struttura torinese, dove i sostenitori della Juve (come mostra il filmato diffuso da Tuttomercatoweb) stanno aspettando i giocatori in arrivo per le prime visite mediche della stagione.

Sempre fuori dal J Medical, TMW segnala cori e insulti contro Cuadrado per la scelta di passare all'Inter a parametro zero.