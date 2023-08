Sono ore calde per Lazar Samardzic all'Inter. Un indizio importante che la fumata bianca è vicina arriva da Viale della Liberazione, sede del club nerazzurro, dove in questi istanti è entrato Michelangelo Minieri, agente di Giovanni Fabbian, contropartita tecnica che la Beneamata girerà all'Udinese per assicurarsi il centrocampista serbo. Restano da sistemare gli ultimi dettagli, con i due club che stanno ridiscutendo sulla recompra dell'ex Reggina: i nerazzurri la vorrebbero già nel 2024, mentre i bianconeri chiedono sia valida dal 2025 (la nostra anticipazione).