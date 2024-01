La sensazionale prova offerta dall'Inter ha esaltato anche i telecronisti statunitensi della CBS, il network che detiene i diritti del calcio europeo. Commentando negli studi del programma 'Golazo!' la performance dei nerazzurri contro la Lazio, Matteo Bonetti, cronista di punta dell'emittente, spende per la squadra di Simone Inzaghi dei paragoni di quelli rilevanti: "Ho visto una delle più sorprendenti prestazioni offensive degli ultimi tempi: una manovra fluida, senza pause. Mi ha fatto venire in mente le versioni migliori del Barcellona, così l'Inter ha giocato ieri. Questo gruppo ha una chimica incredibile: hanno raggiunto la finale di Champions League, hanno fatto sudare il Manchester City. Ieri sera è sembrato che l'Inter avesse più giocatori in campo della Lazio, erano ovunque; basti pensare ai movimenti di Alessandro Bastoni e Federico Dimarco. Simone Inzaghi ha fatto un capolavoro".

"This is one of the most amazing performances I've commented on in some time... I think of like the best versions of Barcelona, that's how Inter played."@Bonetti is full of praise for Inter's performance to advance to the Supercoppa Italiana Final. pic.twitter.com/QuNP1GwuJa