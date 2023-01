Nel corso della ‘Bobo TV’, Nicola Ventola si sofferma sul pareggio dell’Inter sul campo del Monza: “Non riesco a spiegarmi una partita del genere a Monza a pochi giorni da una vittoria importante contro il Napoli. L’atteggiamento è stato simile a quello della Juventus, ovvero di perdere tempo vicino alla bandierina. Danno la colpa a Gagliardini o Asllani ma non c’entrano niente. Non è la mentalità di una squadra che ambisce a diventare grande. Io stimo molto Lukaku, credo che sia un discorso mentale e non fisico. Bisogna fare qualcosa”.