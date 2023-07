La Lega Calcio ha ufficializzato il tabellone della Coppa Italia 2023/24. Su 40 partecipanti alla fase finale (44 se si include la fase preliminare con le squadre di C), sono 8 le teste di serie della competizione, compresa ovviamente l'Inter vincitrice in carica: Inter, Napoli, Lazio, Milan, Atalanta, Roma, Juventus, Fiorentina. Queste entreranno in gioco dagli ottavi di finale che si giocheranno a gennaio 2024, la finale sarà a Roma il 15 maggio allo Stadio Olimpico.

Guardando il tabellone, dalla parte dell'Inter si affronteranno nel turno preliminare Cesena-Entella, la vincente andrà ad affrontare il Bologna; dall'altra parte si sfideranno Hellas-Verona e Ascoli. Da queste uscirà la sfidante dell'Inter agli ottavi. Ai quarti i nerazzurri potrebbero trovare la Fiorentina. Possibile derby in semifinale.