Riccardo Trevisani analizza a Pressing la situazione in casa Inter partendo dalla vicenda riguardante Marcus Thuram, nell'occhio del ciclone per gli atteggiamenti avuti durante Juventus-Inter.

"Il riferimento di Lautaro quest'estate non credo fosse Thuram. Stiamo demonizzando due fratelli che si vogliono bene, figli di un uomo straordinario, due grandi calciatori. Sono d'accordo con Chivu, non si può sempre rompere le scatole. Stiamo contestando l'attuale capocannoniere del campionato. Thuram è uno dei pochi non problemi dell'Inter. Dopodiché vuoi uscire dal basso e far le cose belle, se c'è un portiere non disegnato hai vinto 3-2. Mettete Martinez in porta di corsa. Cambiare Handanovic con Onana ha fatto arrivare l'Inter in finale di Champions. Nell'Inter manca la fame? A furia di prendere schiaffi come di recente ti torna però...".