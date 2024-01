Riccardo Trevisani ha assegnato nei giorni scorsi i suoi personali premi per il 2023 andato in archivio insieme a Giuseppe Pastore per Cronache di Spogliatoio. Un po' a sorpresa, il premio di migliore squadra non viene dato al Napoli Campione d'Italia ma all'Inter: "Dico i nerazzurri perché nell'arco dei dodici mesi del 2023 sono stati migliori perché nei primi sei mesi hanno raggiunto la finale di Champions, negli altri sei mesi sono arrivati al primo posto in classifica. Sui secondi sei mesi dei partenopei preferisco non esprimermi per evitare querele...".

Vanno a due nerazzurri anche i premi di miglior giocatore e di giocatore più migliorato: "Il migliore del 2023 per me è Hakan Calhanoglu per una serie di ragioni: tattiche, perché è riuscito a reinventarsi in un ruolo nuovo diventando fondamentale al punto tale che senza di lui l'Inter non vince con le riserve del Bologna. E' diventato un tuttocampista: corsa, qualità, posizione. Secondo me è diventato formidabile. Il più migliorato? Federico Dimarco, anche contro pronostico. A me piaceva già, però dal piacermi a vederlo così passano sei mondi. Oggi è diventato un giocatore completo, che ha dei piedi impressionanti. Merito a Simone Inzaghi che ci ha creduto quando forse nemmeno in famiglia ci credevano così", con Pastore che sottolinea anche il suo sincero affetto per la maglia nerazzurra "che aiuta a dare qualcosa in più".

