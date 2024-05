Marcus Thuram sarebbe riuscito ad avere la meglio sul padre Lilian nel suo prime negli 1 contro 1? Protagonista di una chiacchierata con CBS Sports Golazo, l'attaccante dell'Inter ha risposto senza indugi alla domanda dei giornalisti: "Vincerei io, sicuramente", le parole del francese che hanno suscitato lo stupore di Thierry Herny, anch'egli in collegamento con lo studio. "Lilian era una forza della natura, ma in 1 vs 1 con spazio alle spalle contro Marcus sarebbe stata una bella lotta", ha aggiunto l'ex Arsenal.

Il discorso, poi, si sposta sul feeling con Lautaro Martinez che Tikus descrive così: "Per prima cosa, Lautaro è uno dei migliori attaccanti al mondo. Penso che giocargli vicino non sia la cosa più difficile perché è un giocatore intelligente. Ho sempre giocato da numero nove e mi piace andare negli spazi. Siamo complementari".