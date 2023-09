La FIFA ha svelato le nomination ai vari premi dell’ottava edizione dei Best Football Awards. I candidati sono stati selezionati da una giuria di esperti che hanno esaminato liste più lunghe compilate dalla FIFA, in base ai risultati della scorsa stagione. Le votazioni sono ora aperte per le varie categorie, con la giuria internazionale composta da capitani e allenatori delle nazionali, giornalisti e tifosi provenienti da tutto il mondo.

Le prestazioni alla Coppa del Mondo femminile FIFA Australia e Nuova Zelanda 2023, da record, si riflettono nelle nomination per la categoria Miglior Giocatrice FIFA. Aitana Bonmatí, vincitrice del Pallone d'Oro Adidas, guida un quartetto di candidate spagnole. Fanno parte di una rosa di 16 giocatori anche quattro giocatrici provenienti dall'Inghilterra, seconda classificata nel torneo.

La metà dei candidati per il miglior giocatore maschile FIFA facevano parte della squadra vincitrice del Triplete 2022-23 del Manchester City, mentre Pep Guardiola, per il premio di miglior allenatore maschile, se la vedrà con Simone Inzaghi, Ange Postecoglou, Luciano Spalletti e Xavi.

Il FIFA Puskás Award genera di centinaia di migliaia di voti ogni anno, con il premio che riconosce il giocatore "giudicato per aver segnato il goal esteticamente più significativo, indipendentemente dal campionato, dal sesso o dalla nazionalità e segnato senza il risultato di fortuna o errore". e a sostegno del fair play". I candidati saranno annunciati il ​​21 settembre.

Migliore giocatrice FIFA, le candidate:

Aitana Bonmatí (Spagna); Linda Caicedo (Colombia); Rachel Daly (Inghilterra); Kadidiatou Diani (Francia); Caitlin Foord (Australia); Mary Fowler (Australia); Alex Greenwood (Inghilterra); Jennifer Hermoso (Spagna); Lindsey Horan (Stati Uniti); Amanda Ilestedt (Svezia); Lauren James (Inghilterra); Sam Kerr (Australia); Mapi Leon (Spagna); Hinata Miyazawa (Giappone); Salma Paralluelo (Spagna); Keira Walsh (Inghilterra).

Migliore giocatore FIFA, i candidati:

Julian Alvarez (Argentina); Marcelo Brozovic (Croazia); Kevin De Bruyne (Belgio); İlkay Gündoğan (Germania); Erling Haaland (Norvegia); Rodrigo (Rodri) Hernández Cascante (Spagna); Khvicha Kvaratskhelia (Georgia); Kylian Mbappé (Francia); Lionel Messi (Argentina); Victor Osimhen (Nigeria); Declan Rice (Inghilterra); Bernardo Silva (Portogallo).

I migliori allenatori femminili FIFA, i candidati:

Peter Gerhardsson (Svezia): Jonatan Giráldez (Spagna); Tony Gustavsson (Svezia); Emma Hayes (Inghilterra); Sarina Wiegman (Paesi Bassi).

I migliori allenatori maschili FIFA, i candidati:

Pep Guardiola (Spagna); Simone Inzaghi (Italia); Ange Postecoglou (Australia); Luciano Spalletti (Italia); Xavi (Spagna).

I migliori portieri femminili FIFA, i candidati

Mackenzie Arnold (Australia); Ann-Katrin Berger (Germania); Catalina Coll (Spagna); Mary Earps (Inghilterra); Christiane Endler (Cile); Zećira Mušović (Svezia); Sandra Paños García-Villamil (Spagna).

I migliori portieri maschili FIFA, i candidati

Yassine Bounou (Marocco); Thibaut Courtois (Belgio); Ederson (Brasile); André Onana (Camerun); Marc-André ter Stegen (Germania).

I candidati al FIFA Fan Award

Tifosi del Club Atlético Colón de Santa Fe (Argentina); Fran Hurndall (Inghilterra); Miguel Ángel, tifoso dei Millonarios (Colombia).