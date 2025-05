Il paragone tra Lionel Messi e Lamine Yamal 'è inevitabile' anche per Marco Tardelli, che nel suo editoriale scritto per La Stampa si è detto impressionato dai numeri e dalle giocate messi in mostra dall'asso spagnolo non ancora maggiorenne nella sua breve ma già intensa carriera: "Le magie dispensate mercoledì sera contro l’Inter, il gol e la doppia traversa con giocate che la grande maggioranza dei colleghi nemmeno arriva a pensare, unite all’atteggiamento da leader confermano che siamo di fronte a un nuovo fenomeno", le parole del campione del mondo 1982.

Prendendo spunto dalla gara del Montjuïc, Tardelli si è proiettato con la mente alla semifinale di ritorno di San Siro, dicendosi ottimista per il passaggio del turno dei campioni d'Italia: "Peccato per la regola, che reputo assurda, di punire sostanzialmente chi ha il piede più lungo, altrimenti il 3-4 di Mkhitaryan avrebbe potuto consentire alla squadra di Simone Inzaghi di uscire dalla grande serata del Montjuic con una vittoria - il pensiero dell'ex centrocampista -. In ogni caso sono fiducioso per il ritorno, raggiungere l'ultimo atto della coppa più prestigiosa è un obiettivo che ritengo possibile, anche se servirà molta attenzione perché dall'altra parte c'è Lamine Yamal".

