"Indossare questi colori per me significa tantissimo, tutto". Lo assicura Marko Arnautovic, protagonista del MatchDay Programme dell'Inter nel giorno della sfida di San Siro contro il Verona: "È una maglia che pesa perché l’Inter è un club enorme ma sono orgoglioso di indossarla, di essere qui con i miei compagni e con tutti quelli che lavorano per questo club. Ogni giorno mi impegno per essere una persona positiva, per dare il meglio e per collaborare ad alzare sempre di più il livello: la squadra e lo staff per me significano tantissimo, mi hanno dato molto in questi due anni».

CHI SFIDI IN ALLENAMENTO?

"Non c'è un compagno in particolare, tra attaccanti dopo allenamento spesso ci fermiamo e facciamo qualche tiro. Vogliamo vincere, la sfida è quella, non è contro un giocatore in particolare".

LEGEND NERAZZURRA, CHI SFIDI?

"Direi Ronaldo il Fenomeno, quando ero piccolo lui era l'idolo di tutti e anche il mio, anche grazie a lui ho scoperto la passione per il calcio".

LA SECONDA STELLA:

"È un sogno che si è avverato. Sono tornato dopo 14 anni e abbiamo vinto lo Scudetto della Seconda Stella, è stato un momento straordinario".

MIHAJLOVIC:

"Parlare di lui mi crea tante emozioni, era un fratello per me. È una persona che ha creduto molto in me e mi ha dato tanto".

