Dopo il rocambolesco pareggio di San Gallo contro la Bielorussia, che ha complicato il cammino della Nati verso Euro 2024, il ct della Nazionale svizzera Murat Yakin ha preso le difese di Yann Sommer, sostenendo di non avere ancora ragione di procedere al cambio della guardia con Gregor Kobel: "È il leader dell'Inter, si sente di nuovo a suo agio e sicuro. Ecco perché non cambieremo. Ha giocato buone partite ed è quindi giustificato che giochi dall'inizio".

Yakin lascia comunque aperto uno spiraglio per il numero uno del Borussia Dortmund in prospettiva futura: "Sommer sente la pressione: la competizione è forte come è giusto che sia. Questo lo sta sicuramente portando a tentare di rendere al meglio, quindi ora deve dare gas ad ogni partita. E poi dobbiamo rivalutare ciò che accadrà a novembre".

