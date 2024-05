L'estremo difensore dell'Inter Yann Sommer è intervenuto ai microfoni di Inter TV a poco più di un'ora dalla sfida contro il Verona: "È stata una bella stagione, abbiamo fatto delle belle prestazioni di squadra, tanti clean sheets quindi vuol dire che abbiamo avuto una buona difesa. Abbiamo fatto un sacco di belle partite, certamente ce ne sono state anche alcune negative come quella di ritorno in Champions League e in Coppa Italia. Ma mi sono divertito molto, è stato un bel primo anno all'Inter".

Come hai trovato la Serie A?

"È difficile fare un paragone con la Bundesliga, sicuramente mi è piaciuta molto la Serie A, la città. Questo Scudetto è stato davvero speciale per me, abbiamo avuto tante emozioni positive, non voglio fare paragoni ma è stato molto bello".

Hai aggiunto qualcosa che potrai portare all'Europeo?

"Sicuramente quando giochi in un nuovo campionato impari sempre qualcosa ed è successo anche qui. Ho imparato a impostare da dietro, ho guadagnato fiducia. Non vedo l'ora dell'Europeo e di ricominciare un'altra stagione poi".