Il Rapid Bucarest progetta di riportare in patria Ionut Radu, il portiere romeno di proprietà dell'Inter attualmente in prestito al Bournemouth. L'indiscrezione arriva dal portale locale ProSport: il nome di Radu è tra i principali candidati in caso di partenza di Horațiu Moldovan, cercato dal Basilea. Ci sono già stati dei contatti tra il giocatore e i Giuleștenii. Ma il Rapid non è il solo club della Superliga romena a mettere nel mirino Radu: anche il Cluj è infatti interessato nell'ottica dell'eventuale sostituzione di Razvan Sava, cercato in Bundesliga da Mainz e Colonia. In questo caso, c'è la 'concorrenza' di Demba Thiam della Juve Stabia.

Il Bournemouth, sempre secondo ProSport, non ha molte certezze in merito al riscatto di Radu dall'Inter, e con gli Europei all'orizzonte, il giocatore ha già chiesto all'Inter di lasciare l'Inghilterra a gennaio per trovare una squadra dove possa esprimersi come titolare. L'Inter, dal canto suo, ha messo sul tavolo l'opzione Granada, squadra della Segunda Division spagnola che condivide con i nerazzurri la proprietà cinese; Granada che però ha deciso alla fine di puntare su Augusto Batalla che arriverà in prestito dal River Plate.

