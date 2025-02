"Le squadre hanno capito che chiudendo tutti gli spazi il Napoli trova delle difficoltà, ma Conte troverà delle soluzioni. Il Napoli è però forse l'unica che può pensare di arrivare in fondo e vincere il titolo. Le altre fanno fatica perché sono impegnate in Coppa. Nelle ultime partite ho visto delle squadre molto stanche". E' l'analisi di Cesare Prandelli espressa oggi a Radio Anch'io Lo Sport.

Prandelli ha parlato anche di Inter-Fiorentina in programma stasera. "L'Inter vista a Firenze non la vedevamo da mesi, ma abbiamo visto una Fiorentina capace. L'allenatore ha presidiato la propria metà campo e quando avevano palla verticalizzavano velocemente. Il calcio è bello anche così, non per forza devi avere la personalità e dimostrare di poter costruire sempre. E' stata una Fiorentina straordinaria, anche se magari costretta dalle assenze. Vedremo un'Inter, ovviamente, diversa. Ma c'è qualcosa nell'Inter che non mi sta convincendo. Non so se è una squadra che ha già dato tutto e forse ci vorrebbe qualcosa di nuovo".