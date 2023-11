Piovono voti positivi per l'Italia di Spalletti, protagonista ieri sera all'Olimpico con ma manita rifilata alla Macedonia del Nord che avvicina gli azzurri al prossimo Europeo.

La Gazzetta dello Sport promuove tutti gli interisti scesi in campo nella notte di Roma partendo dal voto 7 per Darmian (sua la rete che sblocca la gara) e per l'inesauribile Dimarco, mentre Acerbi e Frattesi strappano il 6. Il nerazzurro col voto più alto è invece Barella, autore di due assist (di tacco quello per Chiesa) e di una prestazione da leader che gli valgono l'8 in pagella.

