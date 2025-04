Il Corriere dello Sport oggi evidenzia un'arma che funziona benissimo in casa Inter: i calci piazzati. L'ultimo match ne è l'ennesima dimostrazione: due gol al Bayern entrambi derivati da corner.

Dimarco e Calhanoglu sono i principali rifornitori sui calci d’angolo, potendo vantare le doti tecniche ideali per assecondare i movimenti dei compagni e sorprendere gli avversari - si legge -. L’Inter capolista è prima in campionato anche in questa speciale classifica, con 11 reti nate direttamente su calcio d’angolo. La prima squadra a inseguire (a debita distanza) è il Parma a quota 8, mentre il Napoli - contendente al titolo dei nerazzurri - è fermo a 5.

"Gli avversari ormai riconoscono il fattore di rischio in queste situazioni e nonostante tutto non sono ancora riusciti a trovare il giusto antidoto. In generale i colpi di testa, i gol su calcio d’angolo e i gol su cross sono i punti di forza a livello offensivo dei nerazzurri", spiega il CdS.