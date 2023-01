Manca ormai pochissimo al fischio d'inizio della prima finale dell'anno durante la quale ad affrontarsi sono le grandi rivali italiane dello scorso anno: da un lato l'Inter, vincitrice della Coppa Italia, dall'altro il Milan campione d'Italia. Un derby e una finale che Andre Onana presenta così a Inter TV prima di scendere in campo contro i cugini: "In realtà ho buone sensazioni. Sono molto tranquillo perché confido nella nostra squadra. Quando facciamo le cose bene siamo capaci di vincere contro qualunque rivale. Questa è una finale e un derby, sappiamo l'importanza di questa partita e faremo le cose al meglio per affrontare i nostri rivali".

Giocare partite così significa giocare per entrare nella storia. Gare che danno stimoli particolari?

"Sì certo, ma come dico sempre nel calcio il passato non conta. Abbiamo la possibilità di poter e dover scrivere un pezzo di storia. L’ho già fatto in Spagna, ora voglio farlo qui".