A quasi mille giorni di distanza dall'ultima volta, Stefano Okaka è tornato ad assaporare la gioia del gol; un gol dal peso specifico elevatissimo, arrivato al 97esimo del match contro la Pianese e che ha regalato la vittoria al suo Ravenna. Intervistato dalla Gazzetta dello Sport, l'ex Roma e Sampdoria ripecorre la sua carriera tornando anche al passaggio sfumato all'Inter di qualche anno fa: "Nel 2015 avevo già chiuso con il Milan, poi si inserì nella trattativa l’Inter di Roberto Mancini. Il presidente Massimo Ferrero bloccò l’affare e mi impedì di trasferirmi in nerazzurro. È stata un’occasione persa".