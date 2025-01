Niente pista francese per Nicola Zalewski, che non andrà al Marsiglia. Sull'esterno polacco della Roma resta l'Inter. Secondo quanto riferiscono i colleghi di Relevo c'è stata una fumata nera per il trasferimento alla corte di Roberto De Zerbi, mentre resta viva la soluzione Inter con la possibilità d'instaurare gli accordi sulla base di un prestito con diritto di riscatto intorno ai 6-7 milioni di euro. In questo caso i giallorossi dovrebbero rinnovare il contratto del classe 2002.