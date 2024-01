Neanche il tempo di realizzare la scomparsa di una leggenda del calcio come Gigi Riva e di improvvisare un minuto di silenzio che Napoli e Inter sono chiamate a calcare il prato dell'Al-Awwal Park Stadium di Riyadh per giocarsi la Supercoppa Italiana, primo trofeo della stagione. I campioni d'Italia in carica iniziano la loro gara in nome del pressing, mentre l'Inter prende pian piano in mano il pallino del gioco con il solito possesso, bussando dalle parti di Gollini con i tentativi dalla distanza di Dimarco, Calhanoglu e Mkhitaryan e con le incornate larghe di Lautaro e Thuram.

I nerazzurri crescono alla distanza provando a sfruttare gli inserimenti delle mezzali e con l'attacco alla profondità del francese, mentre la tattica di Mazzarri porta invece il Napoli a compattarsi dietro per poi lanciarsi in ripartenza. I primi veri sprazzi della ThuLa arrivano al 37', quando l'Inter trova la rete dell'1-0 con Lautaro che viene però giustamente annullata per un fuorigioco abbastanza netto di Thuram. Dopo 45' il punteggio non si sblocca. Quella vista nel primo tempo non è l'Inter straripante della semifinale, probabilmente a causa del giorno in meno di riposo ma anche per merito di un avversario messo bene in campo.

