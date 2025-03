"Annata molto strana" quella della Roma, secondo Radja Nainggolan, intervistato da Amore Giallorosso. Una chiacchierata durante la quale il Ninja risponde sulla stagione della sua 'Magica' difendendo l'ex compagno e allenatore alla Spal, De Rossi: "Stagione condizionata dal suo esonero. Lui l’anno scorso ha fatto molto bene, se guardiamo i risultati ha fatto anche meglio di Mourinho - ha continuato prima di fare brevi sinossi e bilancio fin qui -. Secondo me potevano tranquillamente continuare con Daniele. La Roma la seguo sempre, si sta un po’ riprendendo ma non è ancora la Roma che eravamo abituati a vedere" ha detto senza mezzi termini il belga prima di tornare ai tempi della sua vecchia squadra giallorossa quando "andavamo in trasferta a Milano e vincevamo sia con il Milan che contro l’Inter" ricorda prima di tornare ancora una volta sull'addio alla Capitale prima di sbarcare a Milano raggiungendo Spalletti.

Il tuo rapporto con i tifosi della Roma è sempre stato forte.

"Assolutamente sì, sento ancora il loro affetto e sarà così per sempre. Sono andato via soltanto perché c’era un Direttore (Monchi, ndr) che non era corretto nei miei confronti. Un Direttore che mi faceva sentire importante ma che poi durante l’estate, firmava dei mandati, a nome della Roma, per vendermi in Turchia".

