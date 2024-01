Moviola completamente sballata quella della Gazzetta dello Sport di oggi che, inspiegabilmente, giudica malamente quasi tutti i casi topici di Fiorentina-Inter.

Giudicata insufficiente la prova di Aureliano. Regolare il gol decisivo di Lautaro: lieve spinta dell'argentino su Parisi, il VAR dà l'ok. Giudicato "molto dubbio" l'episodio in area nerazzurra tra Bastoni e Ranieri: "ci stava il rigore" secondo il giornale per la trattenuta dell'interista, che però è una trattenuta vicendevole che inizia già a palla ferma sul corner.

E veniamo all'episodio clou, il rigore accordato ai viola. Secondo la Gazzetta, Sommer in uscita colpisce Nzola: "Rigore netto (segnalato dal Var anche se era ben visibile dal campo) e giallo per il portiere che si riscatta parando il debole tiro di Nico Gonzalez", si legge. Ma invece le immagini evidenziano come Sommer arrivi prima sul pallone: di netto c'è solo l'anticipo, altro che rigore...

